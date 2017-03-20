СБУ: украинцев нет среди членов делегации, посещающей Крым

"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти" праздновать "третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им выезда в Украину сроком на пять лет ", - сообщила О.Гитлянская.

При этом по ее словам информация относительно граждан Украины в делегации, которая посещает Крым в настоящее время не подтвердилась.

Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, делегация "европейских и украинских политиков" прибыла в оккупированный Крыму с трехдневным визитом.