СБУ: украинцев нет среди членов делегации, посещающей Крым

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдореферендума. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти" праздновать "третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им выезда в Украину сроком на пять лет ", - сообщила О.Гитлянская.

При этом по ее словам информация относительно граждан Украины в делегации, которая посещает Крым в настоящее время не подтвердилась.

Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, делегация "европейских и украинских политиков" прибыла в оккупированный Крыму с трехдневным визитом.

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