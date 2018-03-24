СБУ торік запобігла 17 терактам в Україні - Порошенко

КИЇВ. 24 березня. УНН. У минулому році співробітники СБУ попередили 17 терактів і вісім диверсій на території України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.