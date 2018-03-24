СБУ торік запобігла 17 терактам в Україні - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У минулому році співробітники СБУ попередили 17 терактів і вісім диверсій на території України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.
“Лише торік у рамках протидії тероризму Служба запобігла 17 терористичном актам та 8 диверсіям”, — сказав Порошенко.
Він нагадав, що протягом останніх місяців СБУ провела дві масштабні операції.
“Спочатку було блискуче викрито та легально задокументовано зв’язок так званого табору протесту під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в Росії, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. І, що важливо, отримано переконливі докази і перекрито фінансовий канал між Дніпром та Москва-рікою, яким вони переправляли ці “тридцять срібняків”, — сказав Президент.
А також він подякував за викриття “ворожого кубла”, яке готувало масшабні теракти в Києві.
“Ще більш важливо, і за це, пане Голово, Вам і всьому особовому складу особлива подяка — ви майстерно викрили оте вороже кубло, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами, як вони це називали „керований хаос“, готували державний переворот, заколот в Україні в інтересах Російської федерації”, — заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, у минулому році за державну зраду було засуджено 13 осіб.