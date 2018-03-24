СБУ прошлом году предотвратила 17 терактов в Украине - Порошенко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14864 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19745 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65568 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75176 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102000 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109164 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116545 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121889 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133013 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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СБУ прошлом году предотвратила 17 терактов в Украине - Порошенко

СБУ прошлом году предотвратила 17 терактов в Украине - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11468 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает УНН.

"Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму Служба предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в последние месяцы СБУ провела две масштабные операции.

"Сначала было блестяще разоблачена и легально задокументирована связь так называемого лагеря протеста под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, который сидит под колпаком ФСБ РФ. И, что важно, получены убедительные доказательства и перекрыто финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти "тридцать сребреников", - сказал Президент.

А также он поблагодарил за разоблачение "вражеского гнезда", которое готовило масшабные теракты в Киеве.

"Еще более важно, и за это, господин Председатель, Вам и всему личному составу особая благодарность - вы мастерски разоблачили то вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами, как они это называли" управляемый хаос ", готовили государственный переворот, мятеж в Украине в интересах Российской федерации", - заявил П.Порошенко.

Напомним, в прошлом году за государственную измену было осуждено 13 человек.

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