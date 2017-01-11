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СБУ: списки Н.Савченко можуть загрожувати життю українських військових, які перебувають у полоні "польових командирів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Списки українських заручниківі, опубліковані народним депутатом Надією Савченко, можуть загрожувати життю бійців, які перебувають в полоні "польових командирів". Про це повідомив в ефірі "5 каналу" радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.

"А вона думала про наших хлопців, які перебувають не під контролем офіційного так званого Донецька і Луганська, адже є в списку, ми говоримо про 110 (полонених – ред.), 58, які ми знаємо де знаходяться... А є хлопці, які досі, я сподіваюсь, живі і перебувають в руках польових командирів так званих…. І ви уявіть, що польовий командир зараз скаже, що до нього прийдуть російські спецслужби і запитають, чому він не видав їм хлопця, та він його просто вб'є",- сказав Ю.Тандіт.

При цьому, за його словами, зі списками, опублікованими нардепом, уже ознайомлені бойовики на тимчасово окупованій території України, а також влада РФ.

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.

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