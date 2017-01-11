СБУ: списки Н.Савченко могут угрожать жизни украинских военных, которые находятся в плену "полевых командиров"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Списки украинских заложников, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, могут угрожать жизни бойцов, находящихся в плену "полевых командиров". Об этом сообщил в эфире "5 канала" советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"А она думала о наших ребятах, которые находятся не под контролем официального так называемого Донецка и Луганска, ведь в списке, мы говорим о 110 (пленных - ред.), 58, которые мы знаем где находятся... А есть ребята, которые до сих пор, я надеюсь, живы и находятся в руках полевых командиров так называемых... и вы представьте, что полевой командир сейчас скажет, что к нему придут российские спецслужбы и спросят, почему он не выдал им парня, и он его просто убьет", - сказал Ю.Тандит.
При этом, по его словам, со списками, опубликованными нардепом, уже знакомы боевики на временно оккупированной территории Украины, а также власть РФ.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников.