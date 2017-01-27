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СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну меру Перемишля - О.Гітлянська

СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну меру Перемишля - О.Гітлянська

Київ • УНН

 • 10951 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд в Україну меру Перемишля Роберту Хомі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

“Ми також розуміємо, що заборону в’їзду меру Перемишля активно намагалася використати „третя“ сторона для внесення розколу у стосунки між Україною та Польщею”, — написала О.Гітлянська.

Вона додала, що Україна позитивно сприйняла оцінку мера Перемишля, яку він публічно надав антиукраїнським маршам у місті.

“Саме тому Служба прийняла відповідальне рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі”, — написала О.Гітлянська.

У СБУ сподіваються, що ця ситуація не зашкодить розвитку двосторонніх стосунків з польським народом.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Робертові Хомі через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Українські Національні Новини

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