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СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля - Е.Гитлянская

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля - Е.Гитлянская

Киев • УНН

 • 10951 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоми. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей", - написала Е.Гитлянская.

Она добавила, что Украина положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе.

"Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоми", - написала Е.Гитлянская.

В СБУ надеются, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с польским народом.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоми за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

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