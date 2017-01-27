СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля - Е.Гитлянская
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоми. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей", - написала Е.Гитлянская.
Она добавила, что Украина положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе.
"Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоми", - написала Е.Гитлянская.
В СБУ надеются, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с польским народом.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоми за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.