СБУ ще не встановила осіб, які обстріляли польське консульство у Луцьку
Київ • УНН
У СБУ також повідомили, що на даний час узгоджується питання щодо створення спільної з правоохоронними органами Польщі слідчої групи з розслідування кримінального провадження щодо обстрілу польського консульства у Луцьку
КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчі органів Служби безпеки України разом з іншими правоохоронним органами працюють над встановленням осіб, які можуть бути причетними до обстрілу Генерального консульства Польщі у Луцьку. Про це повідомили у СБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
“Слідчими органів безпеки у взаємодії з іншими правоохоронними органами вживаються невідкладні заходи, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили злочин”, — йдеться у повідомленні.
Також у СБУ повідомили, що на даний час узгоджується питання щодо створення спільної з правоохоронними органами Польщі слідчої групи з розслідування кримінального провадження щодо обстрілу польського консульства у Луцьку.
Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.