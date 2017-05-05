СБУ еще не установила лиц, которые обстреляли польское консульство в Луцке
Киев • УНН
В СБУ также сообщили, что в настоящее время согласовывается вопрос о создании совместной с правоохранительными органами Польши следственной группы по расследованию уголовного производства в отношении обстрела польского консульства в Луцке
КИЕВ. 5 мая. УНН. Следователи органов Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами работают над установлением лиц, которые могут быть причастны к обстрелу Генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщили в СБУ в ответе на информационный запрос УНН.
"Следователями органов безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимаются неотложные меры, направленные на установление лиц, совершивших преступление", - говорится в сообщении.
Также в СБУ сообщили, что в настоящее время согласовывается вопрос о создании совместной с правоохранительными органами Польши следственной группы по расследованию уголовного производства в отношении обстрела польского консульства в Луцке.
Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке.
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе и террористический акт.