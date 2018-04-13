СБУ: РФ розраховує на вторгнення восени під приводом захисту російськомовних

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпека України володіє інформацією про наміри Російської Федерації розпочати проти України збройну агресію під приводом “захисту російськомовного населення”. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

“Ми знаємо про плани в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ під приводом захисту російськомовного населення”, — сказав Кононенко.

Він зауважив, що в якості приводу для цього плануються навмисно інсценоване побиття учасників проросійських заходів.

Як повідомляв УНН, за словами О.Турчинова, на сьогоднішній день Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною значні військові сили.

Українські Національні Новини

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