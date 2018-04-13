СБУ: РФ рассчитывает на вторжение осенью под предлогом защиты русскоязычных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины владеет информацией о намерениях Российской Федерации начать против Украины вооруженную агрессию под предлогом "защиты русскоязычного населения". Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
“Мы знаем о планах в окружении Путина группы, поставившей себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украине российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения”, — сказал Кононенко.
Он отметил, что в качестве повода для этого планируется специально инсценированное избиения участников пророссийских мероприятий.
Как сообщал УНН, по словам Турчинова, на сегодняшний день Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной значительные военные силы.