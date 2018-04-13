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СБУ: РФ рассчитывает на вторжение осенью под предлогом защиты русскоязычных

СБУ: РФ рассчитывает на вторжение осенью под предлогом защиты русскоязычных

Киев  •  УНН

 • 40713 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины владеет информацией о намерениях Российской Федерации начать против Украины вооруженную агрессию под предлогом "защиты русскоязычного населения". Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

“Мы знаем о планах в окружении Путина группы, поставившей себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украине российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения”, — сказал Кононенко.

Он отметил, что в качестве повода для этого планируется специально инсценированное избиения участников пророссийских мероприятий.

Как сообщал УНН, по словам Турчинова, на сегодняшний день Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной значительные военные силы.

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