СБУ проводить обшуки в офісі одного з інтернет-провайдерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки в офісі інтернет-провайдера ТОВ “Дабл-ю нет Україна”. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook, передає УНН.
“СБУ підтверджує, що проводить санкціоновані обшуки в офісі Інтернет-провайдера ТОВ „Дабл-ю нет Україна“. Слідчі дії відбуваються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України: „Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України“”, — сказано у повідомленні.
Після завершення обшуків у СБУ пообіцяли оприлюднити усі деталі.
Нагадаємо, 29 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії “Яндекс” у Києві та Одесі.