СБУ проводит обыски в офисе одного из интернет-провайдеров

“СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО „Дабл-ю нет Украина“. Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110-2 УК Украины: „Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины“”, — говорится в сообщении.

После завершения обысков в СБУ пообещали обнародовать все детали.

Напомним, 29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах дочерней структуры российской компании “Яндекс” в Киеве и Одессе.