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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ проводить обшуки на "Мотор Січі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Співробітники СБУ проводять обшуки в ПАТ "Мотор Січ". Про це УНН повідомили в СБУ.

СБУ проводить обшуки на "Мотор Січі"

"Обшуки йдуть, але подробиць наразі немає", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНН, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішила зняти з продажу пакети акцій ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя).

Нагадаємо, ГПУ і СБУ розслідують кримінальні провадження щодо "Мотор Січі". Про це під час брифінгу у Дніпрі заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Щодо підприємства "Мотор Січ" наразі є декілька кримінальних проваджень. Одне з них веде СБУ. Воно зводиться до того, що велика частка акцій, які були набагато раніше виведені на офшорні компанії, власність була передана не в установленому законодавством порядку", - скзав Ю.Луценко.

Українські Національні Новини

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