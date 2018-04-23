СБУ проводить обшуки на "Мотор Січі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Співробітники СБУ проводять обшуки в ПАТ "Мотор Січ". Про це УНН повідомили в СБУ.
"Обшуки йдуть, але подробиць наразі немає", - зазначили в СБУ.
Як повідомляв УНН, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішила зняти з продажу пакети акцій ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя).
Нагадаємо, ГПУ і СБУ розслідують кримінальні провадження щодо "Мотор Січі". Про це під час брифінгу у Дніпрі заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"Щодо підприємства "Мотор Січ" наразі є декілька кримінальних проваджень. Одне з них веде СБУ. Воно зводиться до того, що велика частка акцій, які були набагато раніше виведені на офшорні компанії, власність була передана не в установленому законодавством порядку", - скзав Ю.Луценко.