СБУ проводит обыски на "Мотор Сичи"

"Обыски идут, но подробностей пока нет", - отметили в СБУ.



Как сообщал УНН, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решила снять с продажи пакета акций ОАО " Мотор Сич " (Запорожье).



Напомним, ГПУ и СБУ расследуют уголовные производства по "Мотор Сичи". Об этом во время брифинга в Днепре заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"О предприятия" Мотор Сич "пока есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет СБУ. Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были гораздо раньше выведены на оффшорные компании, собственность была передана не в установленном законодательством порядке", - скзав Ю.Луценко.