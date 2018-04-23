СБУ проводит обыски на "Мотор Сичи"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сотрудники СБУ проводят обыски в ПАО "Мотор Сич". Об этом УНН сообщили в СБУ.
"Обыски идут, но подробностей пока нет", - отметили в СБУ.
Как сообщал УНН, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решила снять с продажи пакета акций ОАО " Мотор Сич " (Запорожье).
Напомним, ГПУ и СБУ расследуют уголовные производства по "Мотор Сичи". Об этом во время брифинга в Днепре заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"О предприятия" Мотор Сич "пока есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет СБУ. Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были гораздо раньше выведены на оффшорные компании, собственность была передана не в установленном законодательством порядке", - скзав Ю.Луценко.