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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ проводит обыски на "Мотор Сичи"

Киев • УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сотрудники СБУ проводят обыски в ПАО "Мотор Сич". Об этом УНН сообщили в СБУ.

СБУ проводит обыски на "Мотор Сичи"

"Обыски идут, но подробностей пока нет", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНН, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решила снять с продажи пакета акций ОАО " Мотор Сич " (Запорожье).

Напомним, ГПУ и СБУ расследуют уголовные производства по "Мотор Сичи". Об этом во время брифинга в Днепре заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"О предприятия" Мотор Сич "пока есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет СБУ. Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были гораздо раньше выведены на оффшорные компании, собственность была передана не в установленном законодательством порядке", - скзав Ю.Луценко.

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