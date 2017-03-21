СБУ провела обшук в рівненському управлінні екстреної медичної допомоги
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Слідчі СБУ здійснили санкціоновані обшуки в рівненському обласному управлінні екстреної медичної допомоги. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила речниця рівненського управління СБУ Інна Ілючок.
“Обшуки проводили у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)”, — зауважила І.Ілючок.
Що саме шукали та чи вилучали якісь документи та докази представниця відомства не зазначила, пославшись на таємницю слідства.
Нагадаємо, 17 березня у міській раді Тернополя провордилися обшуки. За інформацією кореспондента, в департаменті архітектури, будівництва і земельних відносин Тернопільської ЛМР проводить обшуки департамент з боротьби з економічною злочинність ГУНП України.