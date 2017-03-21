СБУ провела обыск в Ровенском управлении экстренной медицинской помощи
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 марта. УНН. Следователи СБУ провели санкционированные обыски в Ровенском областном управлении экстренной медицинской помощи. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь Ровенского управления СБУ Инна Илючок.
"Обыски проводили в рамках уголовного производства, открытого по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметила И.Илючок.
Что именно искали и или изымали какие-то документы и доказательства представитель ведомства не указала, сославшись на тайну следствия.
Напомним, 17 марта в городском совете Тернополя провордилися обыски . По информации корреспондента, в департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Тернопольской ЛГС проводит обыски департамент по борьбе с экономической преступность ГУНП Украины.