СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання коштів “КСГ Банку” проведено 13 обшуків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
У четвер 29 грудня 2016 року правоохоронці провели одночасні обшуки по 13 адресах приміщень банку, за адресами посадових осіб банку та колишніх власників, які підозрюються в протиправному заволодінні грошовими коштами ПАТ “КСГ Банк” у сумі понад 386 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки суб’єктів господарської діяльності що мають ознаки фіктивності, документи та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.
Як з’ясувалося, злочинна схема розкрадання коштів полягала в незаконному знятті готівки з рахунків банку із використанням підприємств з ознаками фіктивності, які здійснювали фінансові операції з перерахування грошових коштів на банківські рахунки клієнтів ПАТ “КСГ Банк”. З цією метою зловмисниками було відкрито близько ста клієнтських рахунків, з яких в подальшому знято кошти трьома підставними особами за довіреностями.
Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) триває.
Як повідомляв УНН, СБУ провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк".