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СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”

СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”

Київ • УНН

 • 6956 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання коштів “КСГ Банку” проведено 13 обшуків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

У четвер 29 грудня 2016 року правоохоронці провели одночасні обшуки по 13 адресах приміщень банку, за адресами посадових осіб банку та колишніх власників, які підозрюються в протиправному заволодінні грошовими коштами ПАТ “КСГ Банк” у сумі понад 386 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки суб’єктів господарської діяльності що мають ознаки фіктивності, документи та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.

Як з’ясувалося, злочинна схема розкрадання коштів полягала в незаконному знятті готівки з рахунків банку із використанням підприємств з ознаками фіктивності, які здійснювали фінансові операції з перерахування грошових коштів на банківські рахунки клієнтів ПАТ “КСГ Банк”. З цією метою зловмисниками було відкрито близько ста клієнтських рахунків, з яких в подальшому знято кошти трьома підставними особами за довіреностями.

Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) триває.

Як повідомляв УНН, СБУ провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк".

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