СБУ провела 13 обысков в рамках расследования хищения средств "КСГ Банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищения средств "КСГ Банка" проведено 13 обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
В четверг 29 декабря 2016 г. правоохранители провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев, которые подозреваются в противоправном завладении денежными средствами ПАО "КСГ Банк" в сумме более 386 млн грн.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности имеющих признаки фиктивности, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Как выяснилось, преступная схема хищения средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО "КСГ Банк". С этой целью злоумышленники открыли около ста клиентских счетов, с которых в дальнейшем сняли средства трое подставных лиц по доверенностям.
Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) продолжается.
Как сообщал УНН, СБУ провела обыски в ПАО "КСГ Банк".