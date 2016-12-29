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СБУ провела 13 обысков в рамках расследования хищения средств "КСГ Банка"

СБУ провела 13 обысков в рамках расследования хищения средств "КСГ Банка"

Киев • УНН

 • 6955 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищения средств "КСГ Банка" проведено 13 обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В четверг 29 декабря 2016 г. правоохранители провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев, которые подозреваются в противоправном завладении денежными средствами ПАО "КСГ Банк" в сумме более 386 млн грн.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности имеющих признаки фиктивности, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

Как выяснилось, преступная схема хищения средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО "КСГ Банк". С этой целью злоумышленники открыли около ста клиентских счетов, с которых в дальнейшем сняли средства трое подставных лиц по доверенностям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) продолжается.

Как сообщал УНН, СБУ провела обыски в ПАО "КСГ Банк".

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