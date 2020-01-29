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СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Служба безпеки України (СБУ) передала в Національну комісію з реабілітації архівні справи 53 учасників українського визвольного руху, репресованих більшовиками. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.

СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору

“Уже понад 25 років у Службі безпеки України триває системна робота із пошуку та перегляду справ українських патріотів, репресованих радянським тоталітарним режимом. Через недосконалість законодавчої бази справи учасників Української революції 1917–1921 років та національного підпілля першої чверті минулого століття тривалий час лишались засекреченими. У 2018 році відбулись позитивні законодавчі зрушення, що суттєво удосконалили процедуру перегляду цих справ. Тепер клопотати про реабілітацію жертв червоного режиму можуть не лише родичі репресованих, але й широка громадськість, активісти та просто небайдужі українці”, — вказано у повідомленні.

У списку переданому Службою до комісії з реабілітації багато знакових для української історії постатей. Серед них командувач Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник бою під Крутами Семен Могила.

Нагадаємо, у травні 2019 року архів Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України розсекретив майже 350 документів про діяльність Української народної республіки (УНР) і про вбивство Симона Петлюри.

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