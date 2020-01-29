СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления

“Уже более 25 лет в Службе безопасности Украины продолжается системная работа по поиску и пересмотру дел украинцев, репрессированных советским режимом. Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917-1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году имели место позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовавшие процедуру пересмотра этих дел. Теперь ходатайствовать о реабилитации жертв красного режима могут не только родственники репрессированных, но и широкая общественность, активисты и просто неравнодушные украинцы”, — указано в сообщении.

В списке переданном Службой в комиссию по реабилитации много знаковых для украинской истории фигур. Среди них командующий Южной группы войск УНР генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группы полковник Семен Харченко, участник боя под Крутами Семен Могила.

Напомним, в мае 2019 года архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил почти 350 документов о деятельности Украинской народной республики (УНР) и об убийстве Симона Петлюры.