СБУ прийшла з обшуками в Одеську міськраду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Одеській міській раді співробітники Служби безпеки Україні проводять слідчі дії за дорученням прокуратури, зокрема обшуки. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі СБУ в Одеській області.
Відповідаючи на питання, чи дійсно СБУ проводить обшуки у Одеській міській раді, у пресцентрі повідомили: "Це не зовсім обшуки – це відповідні слідчі дії: частково обшуки, частково вилучення документів".
"СБУ виконує відповідні слідчі дії за дорученням прокуратури за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - додали у СБУ.
Нагадаємо, минулого місяця в Одеській міській раді пройшли обшуки через підозру чиновників у привласненні 13 млн гривень при закупівлі електронних підручників.