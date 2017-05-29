СБУ припинила розповсюдження програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили розповсюдження на території країни програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ,
Оперативники Управління СБУ в Харківській області встановили, що менеджмент однієї з розгалужених оптово-роздрібних мереж, яка реалізує побутову електротехніку, організував встановлення додаткового програмного забезпечення на SMART-телевізори. За додаткову плату покупцям пропонували "перепрошити" телевізор, щоб отримати можливість вільно переглядати телевізійні пропагандистські канали країни-агресора, заборонені Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення України через загрозу національній безпеці. Вартість такої послуги становила 1900 гривень.
Правоохоронці зʼясували, що розробили програмне забезпечення вітчизняні ІТ-спеціалісти, які також займалися адмініструванням інтернет-ресурсів для технічної підтримки трансляції заборонених каналів. Хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.
Співробітники СБ України провели низку обшуків у магазинах торговельної мережі в Харкові та за місцями мешкання фігурантів справи. Правоохоронці виявили бухгалтерську та іншу документацію, яка доводить реалізацію нелегального програмного забезпечення. Доступ до серверного обладнання, яке знаходиться у Києві, заблоковано.
Наразі кримінальне провадження здійснюється за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Вирішується питання щодо кваліфікації дій зловмисників за іншими статтями.
Як повідомляв УНН, СБУ проводить обшуки в офісах “Яндекс” у Києві та Одесі.