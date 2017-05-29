СБУ прекратила распространение программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и пресекли распространение на территории страны программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ,
Оперативники Управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одного из разветвленных оптово-розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установки дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, запрещены Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за угрозы национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1900 гривен.
Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные ІТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших в Украине провайдерских компаний.
Сотрудники СБ Украины провели ряд обысков в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела. Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и другую документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения. Доступ к серверному оборудованию, которое находится в Киеве, заблокирован.
Сейчас уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям.
Как сообщал УНН, СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс" в Киеве и Одессе.