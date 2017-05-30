СБУ попередила закупівлю великої партії фальсифікованих ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці попередили закупівлю за бюджетні гроші великої партії фальсифікованих медикаментів для потреб закладів охорони здоров’я. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що двоє місцевих мешканців організували у Запоріжжі два підпільні цехи з виготовлення контрафактного медичного спирту. Фальсифікат вони планували реалізовувати комерційним структурам, які є постачальниками за бюджетні кошти ліків для медичних закладів.
Під час обшуків на двох нелегальних виробництвах оперативники спецслужби виявили дев’яносто літрів готового фальсифікату та шістсот літрів сировини для його виготовлення, обладнання для розливу і пакування, підроблені етикетки та інструкції для медичного застосування лікарського засобу. У ділків вилучена фінансова документація та печатки юридичних осіб з ознаками фіктивності, які доводять наміри реалізувати контрафактну продукцію.
Двом організаторам нелегального бізнесу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, СБУ припинила масштабне виробництво контрафактної кави.