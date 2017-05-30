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СБУ предупредила закупку крупной партии фальсифицированных лекарств

Киев • УНН

 • 7820 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители предупредили закупку за бюджетные деньги крупной партии фальсифицированных медикаментов для нужд учреждений здравоохранения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ предупредила закупку крупной партии фальсифицированных лекарств

Установлено, что двое местных жителей организовали в Запорожье два подпольных цеха по изготовлению контрафактного медицинского спирта. Фальсификат они планировали реализовывать коммерческим структурам, которые являются поставщиками за бюджетные средства лекарств для медицинских учреждений.

Во время обысков на двух нелегальных производствах оперативники спецслужбы обнаружили девяносто литров готового фальсификата и шестьсот литров сырья для его изготовления, оборудование для розлива и упаковки, поддельные этикетки и инструкции по применению лекарственного средства. В дельцов изъято финансовая документация и печати юридических лиц с признаками фиктивности, которые доказывают намерения реализовать контрафактную продукцию.

Двум организаторам нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, СБУ прекратила масштабное производство контрафактного кофе.

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