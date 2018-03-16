СБУ попередила українців у Криму про кримінальну відповідальність за участь у виборах президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. СБУ попереджає громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприянні проведенню незаконних виборів президента РФ на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Слідчими Головного Управління СБ України в АР Крим під процесуальним керівництвом кримської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За матеріалами кримінального провадження встановлено, що окремі громадяни України за попередньою змовою між собою здійснюють організацію на тимчасово анексованій території України — Автономній Республіці Крим ‒ незаконних виборів президента РФ. Своїми діями вони свідомо надають допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, направленої на шкоду державному суверенітету і територіальній цілісності нашої країни. У рамках досудового слідства, зокрема, досліджується незаконна діяльність голови так званої центральної виборчої комісії на тимчасово анексованій території АР Крим у проведенні незаконних виборів президента РФ на території українського півострова”, — йдеться у повідомленні.
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Зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 109, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному проведенні та організації незаконного референдуму на території АР Крим 16.03.2014, виборів до законодавчих органів Криму та міста Севастополя і муніципальні вибори з метою формування незаконних органів влади 14.09.2014, вибори до Державної Думи Російської Федерації 18.09.2016.
Триває досудове слідство, яке встановлює всіх осіб причетних до сприяння псевдовиборів, організованих окупаційною владою. СБУ закликає всіх громадян України, які проживають у тимчасово анексованому Криму, утриматися від участі у незаконних виборах президента РФ.
Нагадаємо, 18 березня у день незаконного приєднання АР Крим до РФ відбудуться вибори президента Росії.