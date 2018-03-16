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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42700 просмотра

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СБУ предупредила украинцев в Крыму об уголовной ответственности за участие в выборах президента РФ

СБУ предупредила украинцев в Крыму об уголовной ответственности за участие в выборах президента РФ

Киев  •  УНН

 • 9354 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. СБУ предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Следователями Главного Управления СБ Украины в АР Крым под процессуальным руководством крымской прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины - Автономной Республике Крым - незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны. В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой Центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова", - говорится в сообщении.

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Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальные выборы с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18. 09. 2016 г.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборов, организованных оккупационными властями. СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексированом Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Напомним, 18 марта в день незаконного присоединения АР Крым в РФ будут проходить выборы президента России.

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