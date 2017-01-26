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СБУ поки не має даних, що замах на А.Геращенка та вбивство П.Шеремета пов’язані - В.Грицак

СБУ поки не має даних, що замах на А.Геращенка та вбивство П.Шеремета пов’язані - В.Грицак

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Служба безпеки України зібрала достатньо доказів для обвинувального вироку підозрюваних у замаху на життя народного депутата Антона Геращенка, але даних щодо можливого зв'язку із убивством журналіста Павла Шеремета немає. Про це журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"Доказів, зібраних СБУ на етапі підготовки цього злочину, у нас достатньо для того щоб вони (підозрювані – ред.) пішли в тюрму, тим більше вони були піймані на гарячому, безпосередньо намагаючись реалізувати свої злочинні наміри",- сказав В.Грицак.

При цьому він відмовився розповісти про те, які свідчення дають затримані і в якому з СІЗО їх утримують.

Глава СБУ також додав, що справа про замах на А.Геращенка розслідується СБУ, а вбивство П.Шеремета розслідує НП.

"Це може бути пов’язано, а може бути не пов’язано. Якщо ми знайдемо елементи (убиства П.Шеремета та замаху на А.Геращенка - ред.), які будуть нагадувати за способом вчинення чи за якимось іншими речами…, ми обов’язково будемо відпрацьовувати... Я більше скажу, ми і зараз їх відпрацьовуємо",- сказав він.

В.Грицак додав, що в СБУ пока немає даних про те, що замах на А.Геращенка і вбивство П.Шеремета пов’язані.

Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.

Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.

Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.

Українські Національні Новини

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