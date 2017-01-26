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СБУ пока не располагает данными, что покушение на А.Геращенка и убийство П.Шеремета связаны - В.Грицак

СБУ пока не располагает данными, что покушение на А.Геращенка и убийство П.Шеремета связаны - В.Грицак

Киев • УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств для обвинительного приговора подозреваемых в покушении на жизнь народного депутата Антона Геращенко, но данных о возможной связи с убийством журналиста Павла Шеремета нет. Об этом журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Доказательств, собранных СБУ на этапе подготовки этого преступления, у нас достаточно для того чтобы они (подозреваемые - ред.) пошли в тюрьму, тем более они были пойманы с поличным, непосредственно пытаясь реализовать свои преступные намерения", - сказал В.Грицак.

При этом он отказался рассказать о том, какие показания дают задержанные и в каком из СИЗО их содержат.

Глава СБУ также добавил, что дело о покушении на А.Геращенка расследуется СБУ, а убийство П.Шеремета расследует НП.

"Это может быть связано, а может быть не связано. Если мы найдем элементы (убиства П.Шеремета и покушения на А.Геращенка - ред.), которые будут напоминать по способу совершения или по каким-то другими вещами ..., мы обязательно будем отрабатывать ... Я больше скажу, мы и сейчас их отрабатываем ", - сказал он.

В.Грицак добавил, что в СБУ пока нет данных о том, что покушение на А.Геращенка и убийство П.Шеремета связаны.

Как сообщал УНН, 21 января председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы   предотвратили покушение на жизнь народного депутата . При этом имя нардепа не называлось.

Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.

Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу в покушении на А.Геращенка.

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