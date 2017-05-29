СБУ під час обшуків в офісах “Яндекс” вилучила сервери і документацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії “Яндекс”, які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
“Під час обшуків співробітники СБУ виявили серверне обладнання та документацію, які будуть направлені для проведення експертизи, що перевірить факти збору, накопичення та передачі російській стороні персональних даних громадян України”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації.
Нагадаємо, Служба безпеки України проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії “Яндекс” у Києві та Одесі.