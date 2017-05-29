СБУ во время обысков в офисах "Яндекс" изъяла серверы и документацию

“Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты также проанализируют перенаправления трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании “Яндекс” в Киеве и Одессе.