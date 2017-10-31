СБУ: перевіряється версія замаху на журналістів телеканалу, під час якого постраждав Мосійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. СБУ перевіряє версію про замах на журналістів телеканалу "Еспресо", під стінами якого був підірваний мопед, в результаті чого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, ще двоє людей загинуло. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"По цій, як і по інших справах, розглядається декілька версій. Звичайно, що перша з них - це посягання на життя народного депутата, державного діяча Мосійчука Ігоря Володимировича. Водночас розглядаються і інші версії, включаючи і спробу замаху на когось з журналістів, які працювали на "Еспресо", - сказав В.Грицак.
За його словами, розташування мопеда і вибухівка, яка туди була закладена, говорять про професійність злочину.
"Навіть перевіряється версія про те, що, можливо, охоронець, можливо, міліціонер, який проходив мимо і який загинув (замах на них – ред.)", - сказав В.Грицак.
Він зазначив, що слідство ще їх не опрацювало.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня у Києві на нардепа І.Мосійчука скоїли замах.
Нагадаємо, внаслідок теракту у Києві загинули двоє людей.