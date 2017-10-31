СБУ: проверяется версия покушения на журналистов телеканала, во время которого пострадал Мосийчук
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. СБУ проверяет версию о покушении на журналистов телеканала "Эспрессо", под стенами которого был взорван мопед, в результате чего пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, еще два человека погибли. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"По этой, как и по другим делам, рассматривается несколько версий. Конечно, первая из них - это посягательство на жизнь народного депутата, государственного деятеля Мосийчука. В то же время рассматриваются и другие версии, включая и попытку покушения на кого-то из журналистов, которые работали на "Эспрессо", - сказал В.Грицак.
По его словам, расположение мопеда и взрывчатка, которая туда была заложена, говорят о профессионализме преступления.
"Даже проверяется версия о том, что, возможно, охранник, возможно, милиционер, который проходил мимо и погиб (покушение на них - ред.)", - сказал В.Грицак.
Он отметил, что следствие еще их не проработало.
Как сообщал УНН, 25 октября в Киеве на нардепа И.Мосийчука совершили покушение.
Напомним, в результате теракта в Киеве погибли два человека.