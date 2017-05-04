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СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України перекрили на Київщині канал контрабанди з Російської Федерації прекурсорів для виготовлення амфетаміну та припинили діяльність нарколабораторії. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків з РФ

Правоохоронці встановили, що організували канал троє українських громадян та росіянин. Останній завозив прекурсори до України автомобілем. Для переробки сировини в амфетамін зловмисники обладнали нарколабораторію у приватному будинку одного з них у Києво-Святошинському районі.

За інформацією спецслужби, щомісяця наркоділки виготовляли понад півтора кілограми психотропів та збували їх через так звані “закладки” наркозалежним столичного регіону. Гроші від “клієнтів” надходили на банківську картку.

Під час санкціоновананих обшуків за місцем проживання зловмисників у Бориспільському та Києво-Святошинському районах, оперативники СБ України вилучили шістдесят грамів готового амфетаміну, сорок шість кілограмів прекурсора фенілнітропропена та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилученого психотропу та прекурсорів складає триста п’ятдесят тисяч гривень. У ділків також виявлено дев’яносто п’ять тисяч російських рублів для закупки сировини та сорок тисяч гривень від реалізації амфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочину чотирьом затриманим наркоділкам.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, дві нарколабораторії ліквідували на Чернігівщині.

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