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СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли Киевской канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из РФ

Правоохранители установили, что организовали канал трое украинских граждан и россиянин. Последний завозил прекурсоры в Украину автомобилем. Для переработки сырья в амфетамин злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме одного из них в Киево-Святошинском районе.

По информации спецслужбы, ежемесячно наркодельцы изготавливали более полутора килограмма психотропных и сбывали их через так называемые "закладки" наркозависимым столичного региона. Деньги от "клиентов" поступали на банковскую карточку.

Во время санкционовананих обысков по месту жительства злоумышленников в Бориспольском и Киево-Святошинском районах, оперативники СБ Украины изъяли шестьдесят граммов готового амфетамина, сорок шесть килограммов прекурсора фенилнитропропена и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятого психотропа и прекурсоров составляет триста пятьдесят тысяч гривен. В дельцов также выявлено девяносто пять тысяч российских рублей для закупки сырья и сорок тысяч гривен от реализации амфетамина.

Открыто уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления четырем задержанным наркодельцам.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, две нарколаборатории ликвидировали в Черниговской области.

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