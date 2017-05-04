СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли Киевской канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что организовали канал трое украинских граждан и россиянин. Последний завозил прекурсоры в Украину автомобилем. Для переработки сырья в амфетамин злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме одного из них в Киево-Святошинском районе.
По информации спецслужбы, ежемесячно наркодельцы изготавливали более полутора килограмма психотропных и сбывали их через так называемые "закладки" наркозависимым столичного региона. Деньги от "клиентов" поступали на банковскую карточку.
Во время санкционовананих обысков по месту жительства злоумышленников в Бориспольском и Киево-Святошинском районах, оперативники СБ Украины изъяли шестьдесят граммов готового амфетамина, сорок шесть килограммов прекурсора фенилнитропропена и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятого психотропа и прекурсоров составляет триста пятьдесят тысяч гривен. В дельцов также выявлено девяносто пять тысяч российских рублей для закупки сырья и сорок тысяч гривен от реализации амфетамина.
Открыто уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления четырем задержанным наркодельцам.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, две нарколаборатории ликвидировали в Черниговской области.