СБУ оголосила підозру голові "центрального республіканського банку ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України оголосила заочну підозру у фінансуванні тероризму голові псевдоструктури – так званого центрального республіканського банку ДНР. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Зловмисниця з 2014 року акумулювала кошти на рахунках “банку” з подальшим їх перерозподілом між незаконними збройними формуваннями терористичної організації “ДНР”.
Отримані гроші бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних Сил України, задіяних у районі проведення АТО.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, викрадача людей під час окупації Маріуполя засудили до 10 років за гратами.