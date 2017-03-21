СБУ объявила подозрение главе "центрального республиканского банка ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение в финансировании терроризма главе псевдоструктуры - так называемого центрального республиканского банка ДНР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР".
Полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения АТО.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой.