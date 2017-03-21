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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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11 марта, 13:46 • 121749 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106980 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107837 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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СБУ объявила подозрение главе "центрального республиканского банка ДНР"

СБУ объявила подозрение главе "центрального республиканского банка ДНР"

Киев • УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение в финансировании терроризма главе псевдоструктуры - так называемого центрального республиканского банка ДНР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР".

Полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения АТО.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой.

 

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