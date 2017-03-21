СБУ объявила подозрение главе "центрального республиканского банка ДНР"

Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР".

Полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения АТО.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой.