СБУ невідомо про погодження компенсації Україною компанії "Белавіа" коштів за інцидент з літаком

“У нас цієї інформації немає, тому що господарські відносини між компаніями, які здійснюють авіаперевезення, це не предмет компетенції Служби безпеки”, — зазначив О.Ткаченко.

Нагадаємо, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.

Як повідомляв УНН, Україна і Білорусь узгодили суму компенсації за інцидент з літаком авіакомпанії “Бєлавіа”.