СБУ невідомо про погодження компенсації Україною компанії "Белавіа" коштів за інцидент з літаком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України не володіє інформацією, щодо погодження білоруської авіакомпанії "Белавія" з Україною про компенсації за повернення повітряного судна 21 жовтня. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
“У нас цієї інформації немає, тому що господарські відносини між компаніями, які здійснюють авіаперевезення, це не предмет компетенції Служби безпеки”, — зазначив О.Ткаченко.
Нагадаємо, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.
Як повідомляв УНН, Україна і Білорусь узгодили суму компенсації за інцидент з літаком авіакомпанії “Бєлавіа”.