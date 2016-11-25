СБУ неизвестно о согласовании компенсации Украиной компании "Белавиа" средств за инцидент с самолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины не владеет информацией, по согласованию белорусской авиакомпанией "Белавиа" с Украиной компенсации за возвращение воздушного судна 21 октября. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"У нас этой информации нет, так как хозяйственные отношения между компаниями, которые осуществляют авиаперевозки, это не предмет компетенции Службы безопасности", - отметил А.Ткаченко.
Напомним, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны .
Как сообщал УНН, Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".