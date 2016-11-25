СБУ неизвестно о согласовании компенсации Украиной компании "Белавиа" средств за инцидент с самолетом

"У нас этой информации нет, так как хозяйственные отношения между компаниями, которые осуществляют авиаперевозки, это не предмет компетенции Службы безопасности", - отметил А.Ткаченко.

Напомним, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны .

Как сообщал УНН, Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".