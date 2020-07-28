СБУ не оскаржувала скасування заборони на в’їзд в Україну російському реперу Елджею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Служба безпеки не оскаржувала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування заборони на в’їзд в Україну російському співаку Елджею. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
«Служба безпеки не оскаржувала рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував запроваджену СБУ заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім’я Олексій Узенюк)», - йдеться у повідомленні СБУ, оприлюдненому ЗМІ.
Зазначається, що інших подробиць в СБУ не навели.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну на три роки російському реперу Елджею (Олексію Узенюку) через те, що відео, де він виступав в окупованому Криму, видалено з Youtube.