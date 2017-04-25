СБУ: наразі немає нової інформації у розслідування пожежі в Балаклії

“СБУ, нашою військовою контррозвідкою у взаємодії з ЗСУ, Генеральним штабом проведено комплексну оцінку стану захищеності наших об’єктів, які мають особливо важливе оборонне значення. За результатами цієї оцінки були відпрацьовані відповідні рекомендації щодо посилення режиму охорони і вжиття додаткових заходів”, — сказав О.Ткачук, додавши, що це стало висновком після пожежі на складі боєприпасів у Балаклії.

Він додав, що наразі немає додаткової інформації у розслідуванні справи про пожежу в Балаклії.

“Поки що основною версією залишається та, яку озвучив голова СБУ Василь Грицак, а саме, що це була диверсія, що ця диверсія була спланована недружньою нам на сьогоднішній момент державою, безпосередньо спецслужбами цієї держави”, — сказав О.Ткачук.

При цьому він також додав, що слідчі перевіряють й інші версії інциденту.

Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.