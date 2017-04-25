СБУ: пока нет новой информации в расследование пожара в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Пока нет дополнительной информации в расследовании пожара на складах в Балаклее Харьковской области, после пожара наработано рекомендации усиления охраны объектов оборонного значения. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"СБУ, нашей военной контрразведкой во взаимодействии с ВСУ, Генеральным штабом проведена комплексная оценка состояния защищенности наших объектов, имеющих особо важное оборонное значение. По результатам этой оценки были отработаны соответствующие рекомендации по усилению режима охраны и принятия дополнительных мер", - сказал А.Ткачук, добавив, что это стало заключением после пожара на складе боеприпасов в Балаклее.
Он добавил, что пока нет дополнительной информации в расследовании дела о пожаре в Балаклее.
"Пока что основной версией остается та, которую озвучил глава СБУ Василий Грицак, а именно, что это была диверсия, что эта диверсия была спланированная недружественним нам на сегодняшний момент государством, непосредственно спецслужбами этого государства", - сказал А.Ткачук.
При этом он также добавил, что следователи проверяют и другие версии случившегося.
Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.