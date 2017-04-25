СБУ: пока нет новой информации в расследование пожара в Балаклее

"СБУ, нашей военной контрразведкой во взаимодействии с ВСУ, Генеральным штабом проведена комплексная оценка состояния защищенности наших объектов, имеющих особо важное оборонное значение. По результатам этой оценки были отработаны соответствующие рекомендации по усилению режима охраны и принятия дополнительных мер", - сказал А.Ткачук, добавив, что это стало заключением после пожара на складе боеприпасов в Балаклее.

Он добавил, что пока нет дополнительной информации в расследовании дела о пожаре в Балаклее.

"Пока что основной версией остается та, которую озвучил глава СБУ Василий Грицак, а именно, что это была диверсия, что эта диверсия была спланированная недружественним нам на сегодняшний момент государством, непосредственно спецслужбами этого государства", - сказал А.Ткачук.

При этом он также добавил, что следователи проверяют и другие версии случившегося.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.