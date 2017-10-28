СБУ на Закарпатті затримала прикордонника на хабарі у понад 2 тисячі доларів

“Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав від місцевого мешканця хабар у сумі 2,1 тис. дол. США за сприяння в незаконному переміщенні до країн ЄС 30 тисяч пачок цигарок”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали хабарника під час отримання ним усієї суми хабара на автозаправці в одному з райцентрів області.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, трьох поліцейських на Донеччині судитимуть за хабар у 7,2 тисяч долларів.