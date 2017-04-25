СБУ на Закарпатті затримала банду наркодилерів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Групу зловмисників, які оптом продавали “важкі” наркотики на Закарпатті, затримали співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Про повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.
“Вартість вилучених під час операції наркотичних речовин на „чорному ринку“ може сягнути близько 2 млн. грн”, — йдеться у повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби затримали чотирьох наркоторговців під час реалізації чергової партії наркотиків — півкілограма екстракційного опію в одному із прикордонних районів області. Його орієнтовна вартість у так званих дозах на “чорному” ринку може сягати близько 2 млн.грн.
Дилери збували наркотики те лише закарпатським клієнтам, але й з центральних і східних регіонів України, наголошують у прес-центрі СБУ.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.7 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).Усім затриманим оголошено про підозру.
“Двоє з чотирьох затримані є вихідцями з Дніпропетровщини, а двоє — закарпатці із угорськими паспортами. Враховуючи ризики, прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без призначення застави. Відповідне клопотання вже передано до суду. Зараз за ст. 208 КПК України затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання”, — розповіла УНН речниця прокуратури Закарпатської обл. Вікторія Попович.
Досудове розслідування у цій справі триває.
Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Одеси вилучили із клініки наркотики на суму майже 5 млн. грн.