СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров

“Стоимость изъятых во время операции наркотических веществ на „черном рынке“ может составить около 2 млн. грн”, — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали четырех наркоторговцев во время реализации очередной партии наркотиков — полкилограмма экстракционного опия в одном из приграничных районов области. Его ориентировочная стоимость в так называемых дозах на “черном” рынке может достигать около 2 млн. грн.

Дилеры сбывали наркотики то только закарпатским клиентам, но и из центральных и восточных регионов Украины, отмечают в пресс-центре СБУ.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.7 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Всем задержанным объявлено о подозрении.

“Двое из четырех задержанные являются выходцами из Днепропетровской обл., а двое — закарпатцы с венгерскими паспортами. Учитывая риски, прокуратура настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога. Соответствующее ходатайство уже передано в суд. Сейчас по ст.208 УПК Украины задержаны находятся в изоляторе временного содержания ”, - рассказала УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской обл. Виктория Попович.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Намомним, 25 апреля правоохранители Одессы изъяли из клиники наркотики на сумму почти 5 млн. грн.