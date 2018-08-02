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СБУ на Закарпатті спіймала військових на продажі тротилу

СБУ на Закарпатті спіймала військових на продажі тротилу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Співробітники СБ України викрили на Закарпатті двох військовослужбовців на реалізації вибухівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр спецслужби.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту. Правоохоронці задокументували факт реалізації військовослужбовцями 1,3 кілограма тротилу, п’ятьох детонаторів та набоїв до автомата Калашникова.

Співробітники СБУ затримали військових під час спроби продажу понад семи кілограмів тротилу, двохсот грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів, додали у відомстві.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Наразі зловмисники затримані згідно зі ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення військовим про підозру в скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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