СБУ на Закарпатье поймала военных на продаже тротила

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта. Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограмма тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова.

Сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи более семи килограммов тротила, двухсот граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей, добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас злоумышленники задержаны согласно ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.