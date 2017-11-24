СБУ на Закарпатті попередила контрабанду цигарок на понад 20 млн грн

“Під час огляду двох вантажівок з іноземними номерами правоохоронці виявили понад 3 тисячі ящиків тютюнових виробів, вартість яких на „чорному ринку“ становить майже 22 млн грн”, — йдеться у повідомленні спецслужби.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до вказаного правопорушення, зокрема працівників контролюючих органів, які могли сприяти зловмисникам.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ спільно з поліцією та прикордонниками припинили контрабанду амфетаміну та марихуани до країн Євросоюзу.

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