СБУ на Закарпатті попередила контрабанду цигарок на понад 20 млн грн

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УЖГОРОД-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України на митному посту “Тиса”, що на українсько-угорському кордоні, запобігли ввезенню в Україну великої партії контрабандних цигарок вартістю майже 22 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.

“Під час огляду двох вантажівок з іноземними номерами правоохоронці виявили понад 3 тисячі ящиків тютюнових виробів, вартість яких на „чорному ринку“ становить майже 22 млн грн”, — йдеться у повідомленні спецслужби.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до вказаного правопорушення, зокрема працівників контролюючих органів, які могли сприяти зловмисникам.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ спільно з поліцією та прикордонниками припинили контрабанду амфетаміну та марихуани до країн Євросоюзу.

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