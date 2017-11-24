СБУ на Закарпатье предупредила контрабанду сигарет на более 20 млн грн

“Во время осмотра двух грузовиков с иностранными номерами правоохранители обнаружили более 3 тысяч ящиков табачных изделий, стоимость которых на „черном рынке“ составляет почти 22 млн грн”, — говорится в сообщении спецслужбы.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к указанному правонарушению, в частности работников контролирующих органов, которые могли способствовать злоумышленникам.

Напомним, 15 ноября СБУ совместно с полицией и пограничниками пресекли контрабанду амфетамина и марихуаны в страны Евросоюза.

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