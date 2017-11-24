СБУ на Закарпатье предупредила контрабанду сигарет на более 20 млн грн

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75667 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64823 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72264 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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УЖГОРОД-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины на таможенном посту “Тиса” на украинско-венгерской границе, предотвратили ввоз в Украину крупной партии контрабандных сигарет стоимостью почти 22 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.

“Во время осмотра двух грузовиков с иностранными номерами правоохранители обнаружили более 3 тысяч ящиков табачных изделий, стоимость которых на „черном рынке“ составляет почти 22 млн грн”, — говорится в сообщении спецслужбы.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к указанному правонарушению, в частности работников контролирующих органов, которые могли способствовать злоумышленникам.

Напомним, 15 ноября СБУ совместно с полицией и пограничниками пресекли контрабанду амфетамина и марихуаны в страны Евросоюза.

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