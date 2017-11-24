СБУ на Закарпатье предупредила контрабанду сигарет на более 20 млн грн
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины на таможенном посту “Тиса” на украинско-венгерской границе, предотвратили ввоз в Украину крупной партии контрабандных сигарет стоимостью почти 22 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.
“Во время осмотра двух грузовиков с иностранными номерами правоохранители обнаружили более 3 тысяч ящиков табачных изделий, стоимость которых на „черном рынке“ составляет почти 22 млн грн”, — говорится в сообщении спецслужбы.
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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к указанному правонарушению, в частности работников контролирующих органов, которые могли способствовать злоумышленникам.
Напомним, 15 ноября СБУ совместно с полицией и пограничниками пресекли контрабанду амфетамина и марихуаны в страны Евросоюза.
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